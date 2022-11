États-Unis : Le DG de AIBD SA reçu par son homologue de l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta

Le Directeur Général de AIBD SA et le Général Manager de Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport se sont rencontrés, mercredi 9 novembre 2022, dans les locaux dudit aéroport. Abdoulaye Dieye et M. Balram Bheodari ont échangé sur plusieurs questions d’intérêt commun. Finalement, les deux dirigeants se sont accordés sur l’opportunité de nouer une coopération entre les deux aéroports.





A ce titre, quatre axes ont été retenus : l’expérience client, la génération de revenus extra-aéronautique, le développement aéroportuaire et les relations avec les communautés. L’Aéroport d’Atlanta capitalise une expérience énorme sur ces questions et un Mémorandum Of Understanding sera signé entre les deux parties dans les jours à venir.





M. Bheodari s’est réjoui du choix fait par le Sénégal de venir s’inspirer des meilleures pratiques à Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. « Vous êtes au bon endroit pour un tel exercice », a-t-il lancé. Il a en outre félicité le Sénégal pour les progrès réalisés au cours des dernières années dans le secteur des transports aériens avec notamment la construction de l’Aéroport International Blaise Diagne.





Pour sa part, le Directeur Général de AIBD SA a exprimé sa profonde gratitude au Général Manager Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport et toutes ses équipes qui n’ont ménagé aucun effort pour organiser cette visite au profit de la délégation de AIBD SA. Abdoulaye Dieye a également saisi cette opportunité pour adresser ses chaleureuses félicitations à son homologue pour les performances de son aéroport. En effet, avec un trafic qui dépasse cent (100) millions de passagers par an, l'aéroport d’Atlanta est le premier au monde.