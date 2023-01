Évadé de la prison de Bignona: Un fugitif arrêté après 17 mois de cavale

Après 17 mois de cavale, un fugitif vient de tomber ce samedi 28 janvier 2023. Aliou D. qui s'était évadé de la prison de Bignona, a été arrêté par les policiers du commissariat central de Kolda selon les informations exclusives de Seneweb. Suite à l'exploitation d'un renseignement, les hommes du commissaire Malick Dieng ont réussi ce coup de maître. Détails !



Condamné à 6 mois de prison ferme, le 26 août 2021, pour vol par le tribunal d'instance de Bignona, Aliou.D avait décidé de ne pas purger sa peine. L'apprenti-chauffeur s'était évadé deux jours après son incarcération.



Évasion spectaculaire à la prison de Bignona



C'est dans la nuit du 28 août 2021 que le détenu a trompé la vigilance des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt et de correction de Bignona. Il a escaladé un mur pour s'éclipser dans la nature, selon des sources de Seneweb.



Aussitôt, un avis de recherche et d'interpellation a été transmis à la police des frontières et à la brigade de gendarmerie de Bignona. Malgré tout, le fugitif réussit à contourner les forces de défense et de sécurité durant 17 mois.



Selon des sources de Seneweb, le détenu Aliou D. avait trouvé refuge au quartier Saré Kémo de Kolda. Mais les choses se sont retournées contre lui lorsque les éléments du commissariat central de la capitale du Fouladou ont reçu un renseignement relatif à la présence d'un évadé de prison dans leur secteur.



Comment la police de Kolda a mis fin à 17 mois de cavale



Aussitôt, le chef de service du commissariat central de Kolda et ses hommes se sont mobilisés pour traquer le fugitif. Une mission de filature a été dépêchée dans ce quartier depuis une semaine pour repérer leur cible.





Finalement, c'est ce samedi vers 13h que le Commissaire Malick Dieng et ses hommes ont mis fin à la cavale du détenu Aliou D. Ce dernier a été acheminé, par la suite, à la Brigade territoriale de gendarmerie de Kolda pour les besoins de son transfèrement à la gendarmerie de Bignona en charge de l'enquête.