Evasion au commissariat de Zac Mbao : l’un des fugitifs arrêté grâce à… son père

Fin de cavale pour l’un des deux frères qui, vendredi 8 avril, s’étaient évadés du commissariat de Zac Mbao. Il s’agit de Aliou D., le plus jeune. Libération, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, précise que ce dernier a été arrêté grâce à la collaboration de son père avec la police.



Le duo a été arrêté et placé en garde à vue pour trafic de chanvre indien et coups et blessures volontaires. Prétextant aller aux toilettes, il a réussi à s’enfuir. Souleymane D., l'aîné, est toujours dans la nature.



Cette double évasion avait créé un malaise au sein du commissariat de Zac Mbao. La nouvelle arrestation d’Aliou D. devrait permettre d’en savoir plus sur le mode opératoire des mis en cause et s’ils ont bénéficié de complicités.