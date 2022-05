Évasion au commissariat de Zac-Mbao : La police fait chuter aussi le second fugitif

Du nouveau dans l'affaire des frères Diallo qui s'étaient évadés du nouveau commissariat de la Zac-Mbao, le 8 avril dernier. Après avoir interpellé A. Diallo le 21 avril, les éléments du commissaire Bintou Guissé ont fait tomber aussi S. Diallo. Seneweb revient en exclusivité sur le film de l'arrestation de ce délinquant.







Un exploit à l’actif des policiers du commissariat de Zac-Mbao. Ces limiers rompus à la tâche ont réussi à mettre hors d’état de nuire les deux frères qui s'étaient évadés au niveau de leur service, le 8 avril dernier.





En effet, cette double évasion avait suscité moult commentaires. Mais le commissaire Bintou Guissé et ses hommes ont rondement mené leur enquête qui a abouti à l'interpellation de l'un des fuyards, quelques jours plus tard. Ainsi, A. Diallo a été présenté au procureur le 21 avril dernier.





Poursuivant leurs investigations, ces enquêteurs chevronnés sont parvenus à faire tomber également son complice.





Selon des informations exclusives de Seneweb, S. Diallo a été cueilli à son domicile situé à la cité Capec de la Zac Mbao.





Tout est parti de l'exploitation d'un renseignement faisant étant de la présence du fugitif chez lui. En effet, le malfrat était retourné à la maison pour récupérer ses bagages. Erreur ! Car il a été arrêté aujourd'hui vers 11 h, au moment où il tentait de repartir avec son sac contenant ses affaires.