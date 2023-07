Évasion d’un terroriste en Mauritanie : un suspect sénégalais arrêté après sept ans de cavale

Le commissariat spécial de police de Keur Ayib a mis fin à la cavale de Amadou Sow. Ce maçon de 37 ans, domicilié à Yeumbeul, a été mis à la disposition de la brigade anti-terroriste de la DIC pour enquête.



Ce natif de Bignona faisait l’objet, depuis le 3 janvier 2016, d’une opposition de sortie et d’entrée au Sénégal émise par le commissariat spécial de l’aéroport Léopold Senghor. D’après nos informations, il lui est reproché d’avoir facilité l’évasion d’un terroriste nommé Saleck Ould Cheikh et détenu à l’époque en Mauritanie.



Face aux enquêteurs de la DIC, Amadou Sow a nié cette accusation. Affirmant, d’après nos sources, «ne connaître ni d’Adam ni d’Eve le nommé Saleck Ould Cheikh». Il a signalé avoir commencé à séjourner en Mauritanie en 2004. Sur place, a-t-il précisé, il a pratiqué beaucoup de métiers avant de rentrer au Sénégal en 2018.



La DIC a adressé une demande d’informations aux autorités policières mauritaniennes. Ces dernières n’ont pas encore réagi, soufflent nos informateurs.



Amadou Sow est en ce moment en garde à vue. Et l’enquête suit son cours.