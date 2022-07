Evasion de Pape Mamadou Seck : inquiétudes autour de la femme du fugitif

Depuis l’annonce de l’évasion de Pape Mamadou Seck, membre présumé de la «Force spéciale» qui s’est échappé du pavillon spécial de Le Dantec, son épouse est introuvable. C’est Cheikhouna Bèye, le coordonnateur de Pastef à Kébémer et ami d’enfance du fugitif, qui a donné l’information dans les colonnes de Source A de ce mercredi.



«A l’heure où je parle, informe-t-il, sa femme est injoignable. Ce qui est quand même bizarre. Tous les matins, je faisais le point avec elle. De même que le soir. Elle le voyait. Mais ces derniers jours, depuis qu’on a eu cette information, on a essayé de la joindre, sans succès.»



La dernière fois que le responsable de Pastef a eu des nouvelles de l’épouse de Pape Mamadou Seck, c’est lorsque des amis de ce dernier lui ont remis de l’argent pour permettre à sa famille de «fêter dignement» la Tabaski.



«Le gars qui assurait la collecte l’a appelée et lui a transmis l’argent, raconte Cheikhouna Bèye. Depuis qu’on a eu l’information relative à l’évasion, c’est le black-out. On ne peut plus la joindre. On ne sait pas dans quelles conditions elle se trouve.»