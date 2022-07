Evasion : tout sur la traque de la «copine» de Pape Mamadou Seck

Pape Mamadou Seck a été arrêté à Darou Karim en même temps qu’une dame nommée Ndèye Codou N. Cette dernière est présentée comme sa petite amie. Les échanges entre elle et le fugitif ont permis aux gendarmes de mettre fin à la cavale du membre présumé de la «Force spéciale», qui s’est évadé du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec dans la nuit du 9 au 10 juillet.



D’après L’Observateur, qui a tracé dans son édition de ce mardi l’itinéraire de la dame, Pape Mamadou Seck contactait souvent Ndèye Codou N. après son évasion. Localisée à Malika, elle sera placée sur écoute.



Des échanges téléphoniques captés, les enquêteurs apprennent qu’elle doit aller rendre visite au fugitif. Elle emprunte un Allô Taxi Dakar-Touba, en même temps que des gendarmes en civil qui le suivaient comme le lait sur feu. Elle ne se doute de rien.



Arrivée à Mbacké, Ndèye Codou N. change de véhicule. Elle loue un taxi pour se rendre à Darou Karim où se terre Pape Mamadou Seck. Les enquêteurs ne la quittent pas d’une semelle jusqu’à la cachette du fugitif.



Après avoir bien repéré les lieux, les gendarmes se replient. Le lendemain, ce sont des agents du GIGN et de la Brigade de recherches de Touba, appuyés par des éléments pénitentiaires d’intervention qui se déploient. Ils étaient lourdement armés.



Après avoir quadrillé les environs, ils lancent l’assaut. Les agents du GIGN surprennent Pape Mamadou Seck et Ndèye Codou N. dans la chambre. L’hébergeur du fugitif était aussi présent.



L’Observateur renseigne que c’est ce dernier qui avait mis sa moto à la disposition de Papa Mamadou Seck pour qu’il se rende à Darou Karim après son évasion. Il est poursuivi pour recel de malfaiteur tandis que Ndèye Codou N. est accusée de complicité de ce chef. Ils sont tous les deux en garde à vue à la Sûreté urbaine.