[Appel 2023] Évènements religieux et mondanités : Rouba Sèye invite au respect des recommandations de Baye Laye

Rouba Sèye invite au respect des recommandations de Baye Laye

La communauté Layenne commémore ces 21 et 22 février 2023 la 143e édition de l’appel de Seydina Limamou Laye. 48 heures de prières, de recueillement mais aussi de convivialité. Jadis célébré dans la pureté et l’humilité conformément aux enseignements du Mahdi, l’évènement religieux n’échappe plus, depuis quelques éditions, aux pratiques folkloriques, mondaines et extravagantes de certaines célébrités.





Robes pailletées, cheveux naturels, parures en or, soirée « Bongo »…, les célébrités ont fini de désacraliser les évènements religieux. Cambérène et Yoff qui regardaient ce phénomène, en spectateur, sont maintenant servis avec le cas Ya Awa Rassoul. La célébration fastueuse de l’actrice de la série polémique « Infidèles », lors de la 142e édition de l’appel, avait fait sortir les autorités Layennes de leurs gonds.





Loin d’elle toute intention de donner des leçons à qui que ce soit, l’actrice Rouba Sèye s’éloigne de ce nouveau mode de célébration des cérémonies religieuses. S’alignant sur les recommandations de Baye Laye, la collègue de Serigne Ngagne célèbre l’appel dans la sobriété.





« C’est avec plaisir que nous ouvrons, chaque année, nos portes à tous les musulmans car nous ne cesserons de tisser les bons rapports. L'entretien de bonnes relations augmente la piété », introduit-elle.





Cela fait des années maintenant que Mame Rouba Daro Séye, à l'état civil, accueille chez elle des pèlerins venus de tous les coins du Sénégal pour célébrer l’Appel. Avec ses propres fonds, la dame ne lésine jamais sur les moyens pour rendre exceptionnelles ces heures de commémoration dans la simplicité et le respect strict des recommandations de Seydina Limamou Laye. « Nous nous habillons décemment et en percale comme nous l'a enseigné Baye Laye, pour ne distinguer aucune différence entre nous », confie-t-elle.