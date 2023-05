Excaf Telecom : La direction acte le licenciement de 15 journalistes et techniciens

Près d'une quinzaine d’agents, dont des journalistes et techniciens, ont été licenciés sans notification, ce matin, par la direction d'Excaf Telecom.





En effet, l'accès aux locaux a été refusé à plusieurs d'entre eux, ce matin. Le secrétaire général de la section Synpics d'Excaf Telecom, qui d'ailleurs fait partie du lot, dénonce cette pratique et n'exclut pas de saisir la justice pour réclamer, entre autres, 27 mois d'arriérés de salaire.