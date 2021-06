Exclusif : Comment la gendarmerie a alpagué Boy Djiné

Tout a commencé ce 3 juin, aux environs de 9 h 30, quand le commandant de la Légion Est de la gendarmerie, le colonel Davy Mané, a reçu un appel téléphonique l’informant de la présence de Baye Modou Fall alias «Boy Djiné» à Tambacounda.





D’après des informations exclusives de Seneweb, il était avec trois autres individus dont deux à bord d’un véhicule particulier de marque Ford immatriculé AA-996-BB et d’une moto T-Max immatriculée CH-1246. Aussitôt informées, toutes les unités de la légion ont été mobilisées et des barrages mis en place sur les principaux axes routiers, à savoir la RN1, la RN6 et la RN7.

Vers les coups de 10 h, le dispositif mis en place donne ses résultats. En effet, la patrouille de la brigade routière de Tamba a pris en chasse la moto T- Max immatriculée CH-1246 qui l’a dépassée quelques instants avant l’alerte. La patrouille a retrouvé le motocycliste Dame Sy à l’entrée de Missirah (30 km de Tambacounda sur la RN7), en train de prendre du carburant. Quelques minutes après, le véhicule Ford immatriculé AA-996-BB, conduit par le nommé Cheikh Ndiaye, accompagné d’Abdou Faye, a rejoint le motocycliste Dame Sy pour s’enquérir de son retard. Tous les trois individus ont été interpellés.





Ainsi, les gendarmes ne lâchent pas l’affaire. Ils procèdent à la fouille du véhicule et soumettent les trois individus arrêtés à un interrogatoire poussé. Dame Sy, Cheikh Ndiaye et Abdou Faye finiront par avouer que Boy Djiné était bien dans le véhicule particulier, mais qu’il a pris la poudre d’escampette, quand les gendarmes ont interpellé le motocycliste.





Selon nos informations, une battue a été organisée par le commandant de légion secondé par le commandant du groupement de gendarmerie mobile avec les éléments de la compagnie territoriale de Tambacounda, de l’ESI et de la Brigade de recherches.

A 11 h 44 mn, un des officiers de la compagnie de Tambacounda, qui était à l’entrée de Missirah, a aperçu un individu en fuite. Aussitôt avec ses éléments, ils se sont lancés à sa poursuite et l’ont rattrapé à 500 m de la RN7. Après identification, il se trouve être le fugitif tant recherché, Baye Modou Fall.





Auditionné, Boy Djiné avoue aux hommes en bleu qu’il se rendait au Mali. La palpation de sécurité exercée sur eux a permis de découvrir que Boy Djiné détenait par-devers lui deux téléphones portables dont un non fonctionnel, la somme de 184 500 F Cfa et 400 dalasis. Dame Sy, lui, avait par-devers lui la somme de 600 000 F Cfa, trois téléphones portables, une montre et une chaine en or. Le nommé Abdou Faye était en possession d’un téléphone portable. Le quatrième, répondant au nom de Cheikh Ndiaye, détenait aussi un téléphone.

Quatre valises et un sachet orange contenant des effets vestimentaires, deux sacs à dos, une sacoche et du matériel d’effraction (deux pieds de biche, deux tournevis, un ordinateur portable de marque HP, un hoofer et un antivol) ont été retrouvés dans le véhicule particulier.





Des sources de Seneweb révèlent que Boy Djiné et ses trois complices sont déjà en route pour Dakar, où ils seront mis à la disposition de la Section de recherches de Colobane.