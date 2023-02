Exercice d’entraînement médical : Les armées américaines et sénégalaises à Thiès, ce mardi

Les armées américaines et sénégalaises à Thiès, ce mardi

L’exercice d’entraînement médical pour deux semaines, appelé MEDREX, des armées américaines et sénégalaises, va se dérouler mardi au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. L’ambassade des États-Unis au Sénégal, qui donne l’information, précise qu’il s’agit d’améliorer les capacités et la préparation médicales.





En effet, l'équipe médicale de la Garde nationale du Vermont s'associe à des professionnels de la santé militaires et civils sénégalais pour offrir aux patients du centre hospitalier régional un large éventail de services, allant des contrôles de routine et des examens dentaires aux chirurgies générales et spécialisées’’, souligne le texte.