Exploitation des carrières extractives : Oumar Sarr plaide pour des actions qui sauvegardent les écosystèmes

Nommé il y a quelques mois la tête du ministère des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr procède à des visites au niveau des entreprises extractives de minerais. Il a ainsi invité ces dernières au respect de l’environnement.Le ministre qui a visité l'entreprise les Ciments du Sahel a plaidé pour qu'après extraction des substances minérales des carrières, que les usines aménagent progressivement les sites dans le cadre de sa réhabilitation.En effet, la visite dans les carrières de l'entreprise a permis de constater des aménagements piscicoles et des périmètres maraîchers (salade, tomate, choux...) sur la carrière de l'entreprise."Tout cela constitue un ensemble qui nous conforte dans notre vision d’extraction de mines plus humaines, plus centrée sur la collectivité. Il n’y a pas seulement des profits et toute la communauté est impliquée. Je suis satisfait de ce que j’ai vu et c’est ce que nous voulons voir dans l’ensemble des structures minières. Nous voulons qu’elles s’impliquent dans le développement local, et qu’à la fin de l’extraction, on aménage pour le futur. Parce qu’il faut penser au futur", a assuré le ministre Oumar Sarr.Une invite à laquelle Latfallah Layousse a réaffirmé sa détermination. Selon le Président Directeur Général de l'industrie, sa structure travaille dans le sens du respect de l’environnement. Il indique : "pour protéger l'environnement aujourd’hui, demain et après nous, nous avons créé un domaine de pisciculture et de maraichage; c’est vrai à une petite échelle mais nous voulons en faire un bon exemple pour que d’autres puissent voir ce que nous avons fait. Et j’espère qu’ils feront la même chose".