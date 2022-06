Exploitation des enfants à Kolda : Motos Jakarta et mendicité au banc des accusés

Les pires formes de travail des enfants se font enregistrer dans le secteur du transport. Ici, beaucoup de gamins de 15 ans et plus s'adonnent aux métiers de conducteurs de motos Jakarta. Un constat amer de l'inspection du travail et de la protection sociale.



Babacar Sy, maître des lieux, révèle que le phénomène est récurrent à Kolda malgré la sensibilisation contre le travail des enfants. L'inspecteur du travail ajoute que la mendicité est aussi un terrain largement exploité par des enfants. D'autres secteurs comme la menuiserie, la mécanique, sont aussi indexés. D'où la collaboration entre la coopération allemande par le GIZ et le ministère du Travail afin d'unir leurs forces pour éradiquer le mal. Cela passe par l'accompagnement des enfants scolaires et ceux des centres de formation professionnelle, soulignent les acteurs.



A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants célébrée ce 13 juin, ce partenariat a récompensé 250 enfants qui ont bénéficié de kits scolaires et de kits de formation professionnelle dans les domaines de la restauration, de la coiffure entre autres. Ce qui fait dire à Ibra Ndoye que pour lutter contre le travail des enfants, il y a deux volets essentiels. A en croire ce conseiller technique à la GIZ, il s'agit de « faire la promotion de la scolarisation universelle par le principe de l'éducation de qualité pour tous, mais aussi la protection sociale universelle. Ce dernier volet englobe les moyens complémentaires de l'État pour accompagner les familles vulnérables. L'école étant un ascenseur social, ces récompenses permettent à ces bénéficiaires de faire des avancées dans la vie scolaire et professionnelle ».



Tout cela entre dans la protection des enfants contre les pires formes de travail. Et la solution qui vaille est de mettre l'accent sur la sensibilisation des parents sur les bienfaits de l'école et sur les méfaits du travail des enfants. A signaler que lutter contre le travail des enfants, c'est éviter à ces enfants un travail qui ne leur permet pas de vaquer à leurs préoccupations scolaires, et qui porte atteinte à leur santé et à leur sécurité.