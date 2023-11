Exploitation des ressources pétrolières et gazières : La douane veut mettre en place un meilleur dispositif de contrôle

Maillon essentiel dans l'économie du pays, la douane est chargée d'effectuer des contrôles de sûreté et de sécurité ainsi que de collecter les taxes.





Dans un contexte marqué par une conjoncture économique défavorablement impactée par les effets de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, la douane a eu d'excellents résultats en 2022 aussi bien sur le plan de la mobilisation de recettes budgétaires que de lutte contre la fraude sous toutes ses formes, a apprécié le coordonnateur de l’Inspection générale des finances.





Venu représenter le ministre des Finances et du Budget à l'Assemblée générale ordinaire de l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes (AIOD), le coordonnateur estime que la douane devra persévérer dans cette dynamique de performance afin de consolider, voire améliorer les bonnes tendances des ressources budgétaires qui devraient afficher, au titre de l’année 2023, une hausse de 10,8 % en liaison notamment avec la performance des recettes au cordon douanier.





Avec l'exploitation prochaine par le Sénégal de ses ressources pétrolières et gazières, la douane doit mettre un meilleur dispositif de contrôle. D'où l’impérieuse nécessité pour l’Administration des douanes sénégalaises de se moderniser afin de jouer pleinement son rôle régalien en matière de maitrise des quantités exploitées ou à exploiter qu’en matière de contribution à la gestion concertée des frontières face à la montée de périls multiformes.





Cette démarche de modernisation est d'ailleurs enclenchée à travers le Programme de modernisation de l’Administration des douanes (PROMAD).





"La modernisation de l’administration douanière est une priorité des autorités pour soutenir nos efforts de mobilisation des recettes, de facilitation des échanges et de protection de l’économie nationale. De toute évidence, la mise en œuvre du Programme de modernisation de l’Administration des douanières nous permet déjà d’épouser les réalités de notre temps et de s’adapter à nos missions devenues plus diversifiées et plus complexes et, par conséquent, plus exigeantes", a assuré le colonel Ousmane Kane, président de l'amicale.





Le directeur des Douanes, par la voie de son représentant, a invité ses agents à être a l’écoute légitime des préoccupations des opérateurs économiques afin qu’ils atteignent ces résultats, à savoir : une augmentation continue des recettes, une lutte plus efficace contre la fraude sous toutes ses formes, un allègement et un ciblage des contrôles par la technologie, un meilleur maillage du territoire douanier et une rationalisation-amélioration du temps de passage en douane.





Et pour une meilleure prise en compte de leurs attentes, l'amicale a dressé un mémorandum pour lister leurs préoccupations relatives à la valorisation des pensions de retraite, la mobilité des agents des douanes, la gestion de la carrière des anciens directeurs, l’accélération de la construction de l’Académie internationale des douanes, la création de postes d’attachés douaniers et la reprise du projet d’affectation des conseillers économiques dans certaines ambassades du Sénégal, entre autres.





L'assemblée générale ordinaire a été également l’occasion pour les gabelous en exercice d’honorer leurs collègues partis à la retraite. La jeune génération pleine d’entrain a été invitée à s’inspirer du parcours professionnel des anciens entièrement consacré aux valeurs cardinales de la République, au don et à l’oubli de soi, à la réserve, à la discrétion, à la loyauté ainsi qu’au sens du bien commun.





Au sortir de trois jours de conclave, les Inspecteurs et Officiers des Douanes ont renouvelé leur confiance au Colonel Ousmane Kane. Il est reconduit à la tête de l'Amicale à l'unanimité. Ousmane KANE est Inspecteur des Douanes de Classe exceptionnelle. Il est l'actuel Directeur de la Région Nord qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam.