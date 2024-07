Exploitation du gaz de Yakaar-Teranga : Plaidoyer des élus locaux de Cayar pour une transition énergétique juste et équitable

Convaincu des défis de durabilité énergétiques et enjeux économiques auxquels Cayar fera face avec l’exploitation imminente du gaz de Yakaar-Teranga, CAJUST (Citoyens Actifs pour la Justice Sociale), dans le cadre de ses activités de plaidoyer pour une transition énergétique juste et équitable, a organisé un atelier de renforcement des capacités sur les opportunités économiques de la transition énergétique à l’intention des élus locaux de Cayar.





Une localité où les habitants se livrent principalement à la pêche et à l'agriculture, qui est déjà confrontée à plusieurs conséquences du changement climatique dont la diminution des ressources halieutiques, l'érosion côtière, la salinisation des terres agricoles, la variabilité climatique et la possibilité de migration forcée.





L’atelier de deux jours, tenu les 04 et 05 juillet 2024, au village traditionnel des pêcheurs, regroupant les élus locaux de ladite commune et des experts venus faire des présentations théoriques suivies de discussions en plénière et de travaux de groupe, vise à outiller les élus locaux avec les connaissances et compétences nécessaires pour saisir les opportunités économiques liées à cette exploitation mais aussi à la transition énergétique et contribuer efficacement au développement durable de leur localité.





Plus spécifiquement, il s’agit de : « sensibiliser les élus locaux sur l’importance et les enjeux de la transition énergétique » ; « renforcer les capacités des élus en matière de politiques énergétiques durables » ; « identifier les opportunités économiques liées à la transition énergétique » ; « élaborer des stratégies de plaidoyer efficaces pour une mise en œuvre transparente et inclusive des politiques énergétiques dans le cadre du projet Yakaar-Teranga ».





Au cours de la rencontre, seront introduits des sujets sur « Les ressources pétrolières et gazières au Sénégal : réserves, impacts économiques, cadre juridique et institutionnel » et « La transition énergétique au Sénégal : Défis et opportunités de mise en œuvre », par M. Thaddée Aldiouma SECK, « Les impacts socio environnementaux de l’exploitation des hydrocarbures et le changement climatique », par M. Lamine DIAGNE, « La gestion des recettes des hydrocarbures au Sénégal » et « Le contenu local: Opportunités et défis au Sénégal », par Demba SEYDI.