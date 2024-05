Exploitation du pétrole à Sangomar : les jeunes de Fatick exposent leurs préoccupations à Woodside

A l'initiative du Forum civil, le Conseil régional de la jeunesse de Fatick et Woodside ont tenu un atelier de deux jours à Ndagane. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux jeunes de la région d'avoir plus d'informations sur les points saillants de l'étude d'impact et du plan de gestion environnementale concernant l'exploitation du pétrole(Sangomar). Au cours de cet atelier pas mal d'inquiétudes ont été soulignées par le Président du conseil régional de la jeunesse de Fatick, Cheikh Faye.



"Nous avons vu le rapport sur l'étude d'impact environnemental mais cela ne nous suffit pas d'où l'importance de cet atelier avec Woodside afin qu'elle puisse nous expliquer davantage sur l’exploitation du pétrole ", a martelé Cheikh Faye, le président du Conseil régional de la jeunesse de Fatick.



Dans la foulée, il a tenu à souligner certaines inquiétudes sur le PGE (Plan de gestion environnementale.) "Qui dit PGE parle de compensation au niveau des populations impactées. Et contrairement aux engagements que Woodside avait pris, nous avons constaté qu'il y a des réalisations qu'elle a faites à Dakar et non à Fatick. Cela nous a un peu étonnés car comment se fait-il que le projet se trouve dans notre région et Woodside procède à des réalisations dans la région de Dakar qui n'est pas impactée", s'interrogent les jeunes.



Lors de cet atelier, le président du conseil régional de la jeunesse de Fatick a déploré le fait que les jeunes de la localité ne soient pas impliqués dans le projet Sangomar. ‘’ C'est la première fois que je rencontre les responsables de Woodside. Et, c'est le même cas au niveau des zones impactées. C'est une opportunité que le forum civil nous a offerte aujourd'hui afin d'exposer nos inquiétudes", ajoute-t-il.



Toutefois, Cheikh Faye espère qu'à la fin de cet atelier que les responsables de Woodside trouveront des solutions à leurs préoccupations.



Prenant la parole Birahime Seck, le coordonnateur du Forum Civil a déclaré : " nous jouons un rôle d'inter-médiation à travers le programme Usaid traces pour permettre qu'il y ait un dialogue entre l'entreprise opératrice et la jeunesse de Fatick. Au sortir de cette rencontre, nous allons tirer des conclusions et nous allons continuer à appeler Woodside à se rapprocher et d'échanger davantage avec les jeunes de Fatick."