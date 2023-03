Exploitation du pétrole et du gaz : 2 254 capitaines d'embarcation outillés aux nouvelles mutations

La 9e session de formation des capitaines d'embarcations non pontées, qui entre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la pêche, se tient à Mbour.





En effet, avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz, la pêche risque de connaître certaines mutations. D'où la nécessité d'anticiper en professionnalisant les acteurs de la pêche, a fait savoir le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall. "Cette formation va permettre aux acteurs de se préparer aux nouvelles réalités qui vont venir avec l'exploitation des gisements au niveau de Sangomar", a expliqué l'édile de Mbour.





Sous l'initiative de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), à travers la Direction des gens de mer, du travail maritime et de la formation, 1 500 capitaines ont été formés à Saint-Louis, 170 à Saly, 200 à Guéreo, 384 à Mbour et 200 à Ziguinchor. "L'importance est de pouvoir échanger avec les acteurs qui sont des professionnels qui évoluent dans un milieu assez difficile où il est important de les doter d'outils qui leur permettent de faire leurs opérations en toute sécurité.