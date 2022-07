[Vidéo] Exploitation du pétrole et du gaz : Manar Sall (Petrosen) fait le point et démonte quelques contre-vérités

Manar Sall, le Directeur Général de Petrosen Trading & Services

Cinquième réserve africaine de gaz et 27e au niveau mondial avec 900 milliards de m3 de gaz et plus 1000 millions de barils de pétrole, le Sénégal qui a découvert les gisements du pétrole et du gaz en 2014 est sur le point d'exploiter ces ressources. De ce fait, le Directeur Général de Petrosen Trading & Services, Manar Sall, a jugé nécessaire d’impliquer, d’informer et rassurer la population sur l'évolution de travaux et de tout ce qui se fera de ces ressources naturelles. Au Radisson Blu ce 29, juillet, les experts de ce domaine s'y sont donnés rendez-vous pour des séances d'expositions, d'échanges et d'interaction autour de la question.





Comme l'a notifié l'article 25-1 de la constitution sénégalaise, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Par conséquent, Manar Sall et son équipe ont apporté toutes les réponses autour du sujet en revenant d'abord sur le contexte pétrolier, en faisant ensuite un état des lieux des découvertes, des lieux des projets pétroliers et gaziers qui sont en cours d'exécution et enfin en dévoilant la stratégie du Sénégal dans cette création de valeurs.









Développer ces ressources pétrolières et gazières permettront la production de l'électricité mais surtout l’industrialisation du pays avant de songer à la transition énergétique. Une transition qui ne consiste pas aller vers les énergies renouvelables.







En exécution depuis 2020, le projet sera à plus de 80% en fin 2022 et les premiers m3 de gaz sortiront de terre à partir du second semestre de l'année 2023.





A partir de la même année, le Sénégal figurera également parmi les pays producteurs de pétrole, déjà à plus de 55% d'exécution du projet.





Pour la question des revenus du Sénégal, le Directeur Général a tenu à démonter quelques contrevérités selon lesquelles l'État du Sénégal ne gagnerait dans ce partenariat que 10%. Il a donc précisé que ce pourcentage représentait la part de Petrosen pendant la phase d'exploration, avant les découvertes. Le minimum que l'Etat du Sénégal aura dans ce projet représente au minimum 52% sur un des champs ou même 64% dans d’autres.