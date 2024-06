Exploitation du Zircon Niafrang : Seydi Gassama expose les conditionnalités

L’exploitation du zircon de Niafrang, dans le sud du Sénégal est encore sujette aux discussions. Le Directeur exécutif d’Amnesty Sénégal a soutenu que la préservation de l’environnement doit être prioritaire. Cette organisation a toujours été aux côtés des communautés.





Il a précisé que son organisation a dès le départ soutenu, les communautés qui luttent contre l’exploitation du zircon, ayant toujours pensé que « l’écosystème dans cette zone est extrêmement fragile ».





L’exploitation d’une mine pendant une dizaine d’années et après se retrouver avec des terres gagnées par le sel, le couvert végétal déstructuré ne vaut pas la chandelle selon Seydi Gassama.

Au regard des conséquences, le Directeur exécutif Amnesty Sénégal demande à l’État « de retarder ce projet jusqu’à ce qu’on ait les moyens techniques, et s’assurer que l’exploitation du zircon ne va pas affecter l’environnement ». Il indique tout de même que, les informations qu’il dispose ne permettent pas de dire avec certitude, que l’exploitation du zircon à Niafrang ne va pas affecter les rizières.

Seydi Gassama dit être d’accord qu’il faut exploiter les ressources minières du pays, que ces ressources se trouvent à Niafrang Casamance ou dans une autre région du pays. Cependant, il faut veiller et éviter que l’exploitation de ces ressources ait des conséquences environnementales « dramatiques pour le pays ».

Évoquant, l’érosion côtière qui est déjà une véritable équation dans cette zone, le Directeur exécutif Amnesty Sénégal, invite les autorités étatiques à réfléchir sur cette politique d’exploitation de ressources minières, du zircon à Niafrang.