Exploitation pétro-gazière : Antoine Diome souhaite renforcer l’implication des entreprises locales

Le Ministre du pétrole et des énergies M. Antoine Félix Abdoulaye Diome a procédé ce matin au lancement de la 2ème édition des journées du contenu local sur le thème Mise en œuvre de la politique de Contenu local dans le secteur des Hydrocarbures : Bilan, contraintes et attentes.





L’événement a réuni les acteurs étatiques, le secteur privé, les compagnies internationales pour évaluer la mise en œuvre de la politique de contenu local. En clair il s’agit de voir comment faire pour permettre aux entreprises et ressources humaines nationales de profiter des opportunités de l’industrie pétrolière et gazière. Instituées depuis l’année dernière, les journées du Contenu local sont une opportunité pour le Comité National de Suivi du Contenu Local et les acteurs, de partager les réalisations, contraintes et opportunités découlant de l’application de la Loi sur le Contenu local et ses dispositions réglementaires.