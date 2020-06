Explosion d’une mine : Des nouvelles des soldats blessés internés à l’hôpital Principal

L’état de santé des soldats blessés au cours d’une explosion d’une mine, ce lundi entre Diogon et Mbissine, est rassurant. C’est du moins ce qu’a révélé à Seneweb une source militaire. Ceci, contrairement à certaines informations qui circulaient, dans la journée de ce mercredi, faisant croire que l’un d’eux aurait succombé.Notre informateur de souligner que ces ‘’Jambars’’ ont été d’abord pris en charge immédiatement sur le terrain par le médecin de l’unité avant d’être acheminés, dans une ambulance médicalisée, au centre médical inter-armée de Ziguinchor. Apres des soins appropriés par les chirurgiens, ils ont été évacués par avion à l’Hôpital principal de Dakar.«L’armée met en œuvre en cas d’opérations une organisation médicale bien structurée qui permet de traiter les malades et blessés au plus près la ligne de front avant de les évacuer au niveau des hôpitaux d’infrastructures», précise notre source.Qui en veut pour preuve l’hôpital mobile de campagne qui avait été déployé à Touba en soutien au ministère de la Santé dans la riposte contre la pandémie de la Covid-19.Pour rappel, deux militaires ont perdu la vie au cours de cet accident.