EXPLOSION DE MINE A DJIBIDIONE : Un des militaires décédés est de Tambacounda

Parmi les 4 décès suite à l'explosion d'une mine au village de Djibidione dans le département de Bignona, on compte un habitant de Tambacounda. Il s'agit de Harouna Sidibé né en 1999 à Tambacounda et domicilié au quartier Abattoirs de la commune.





Après avoir décroché son baccalauréat en 2021, celui qui est décrit par ses amis comme un brillant élève ambitieux et discipliné s'inscrit à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Une année apres, il range cahiers et stylos et décide de s'engager dans l'armée en 2022. C'est ainsi qu'il a été affecté au bataillon des parachutistes après sa formation à Dakar-Bango avant de regagner la verte Casamance loin de se douter qu'il avait rendez-vous avec la mort. La nouvelle de sa disparition tôt ce matin du vendredi 15 décembre est tombée comme un couperet. Ses amis avec qui il passait la plupart de son temps libre, ont exprimé leur consternation face à cette tragédie inattendue.