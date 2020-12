Explosion Puits de gaz à Ngadiaga : « A l'état actuel, on ne peut pas éteindre la flamme » (AKS)

Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Environnement et du développement Durable, Abdou Karim Sall s’est rendu à Ngadiaga dans la commune de Nott Gouy Diama après son collègue du Pétrole Aïssatou Sophie gladima, pour faire le point de la situation après l’explosion dans un puits de gaz de Ngadiaga, en feu depuis samedi dernier.



« Nous sommes là pour voir la situation après cette explosion. Après les explications des techniciens de Fortesa qui nous ont quand même rassurés compte tenu du fait que la situation est sous contrôle, il ne peut pas y avoir d'autres dégâts ou débordements. Je salue la présence de la gendarmerie qui assure la sécurité et qui a bien quadrillé la zone d'impact, je salue également la mobilisation des sapeurs-pompiers avec leurs équipements », dit-il.



Dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre et d'ailleurs cela va permettre d'arrêter les flammes, promet AKS.



« Il y a eu une étude d'impact »



Le ministre tente de rassurer toutefois ceux qui doutent de l’existence d'une étude d'impact environnemental ayant trait à l’implantation de Fortesa dans le Ngadiaga. « Oui, on a fait ce qu'on appelle plan de gestion environnementale ; il y a également l'étude d'impact. Nous allons passer en revue toutes les questions liées à l'environnement. Des recommandations ont été faites pour pouvoir mieux accompagner, sur le plan environnemental, la gestion de ces sites qui pourraient être considérés comme des sites dangereux », dit-il.



A en croire AKS, la flamme qui se dégage actuellement du puits constitue un fait important. Car, elle a écarté la zone d'une catastrophe.



« Pour l'instant, nous sommes heureux de constater l'existence de cette flamme. S'il n’y avait pas cette flamme, on aurait toute une zone à risque autour du puits. Le fait d'avoir cette flamme et tout le gaz qui émane des conduits, je pense que c'est rassurant. Seulement, à l'état actuel des choses, on ne peut pas éteindre la flamme, on attend à ce que les études soient faites pour trouver des solutions », ajoute-t-il.



Face à la presse, le ministre a abordé la question de la proximité de l'unité de gaz avec les habitations. Il parle de zéro risque. « Il n'y a pas de risque pour ces populations, la zone est bien quadrillée », tempère Abdou Karim Sall.



Pour rappel, l'usine est spécialisée dans la transformation du gaz en électricité. L'explosion a fait un blessé évacué à Dakar.