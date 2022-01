Explosion sur le Dakar 2022 : enquête ouverte en France pour tentative d'assassinats «terroristes»

Le parquet national antiterroriste français ouvre une enquête préliminaire après l'explosion qui a touché, le 30 décembre dernier, une voiture du rallye Dakar qui se déroule en ce moment en Arabie saoudite, voiture dans laquelle circulait cinq Français. Le pilote Philippe Boutron a été gravement blessé. Le PNAT n'écarte donc pas la piste criminelle.





Pour les autorités saoudiennes, il s'agit d'un accident. Mais la justice française, elle, n'en est pas si sûre. Le Parquet national antiterroriste a donc ouvert une enquête préliminaire pour « tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste ». La DGSI, la Direction de la sécurité intérieure, est chargée de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé le 30 décembre dernier à Jeddah.