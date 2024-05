Exportation de l'anacarde : Plus de 250 camions bloqués à Ziguinchor

Les exportateurs de l'anacarde sont en rogne. Et pour cause ! Plus de 250 camions chargés sont bloqués depuis plus d'une semaine à Ziguinchor.





Selon le porte-parole du Syndicat des transporteurs de conteneurs, « nous avons commencé l'exportation depuis la mi-mai. Du jour au lendemain, alors que les camions qui sont arrivés avec les conteneurs, l'État a décidé de bloquer tous ces camions sans discussion préalables avec les vrais acteurs », explique sur iRadio Pape Wally Faye. Ce qui a conduit à un blocus de la campagne 2024 de l'exportation de la noix de cajou.





Pour ces exportateurs, l'État cherche à leur imposer l'exportation via le bateau. « Nous ne sommes pas contre, mais nous voulons une transportation multimodale. Que ceux qui veulent prendre le bateau pour charger leurs conteneurs sur Dakar le fassent, pareil pour ceux qui veulent le faire avec les camions. Mais pas qu'on nous impose le bateau qui a une capacité faible par rapport aux camions », a dit M. Faye qui alerte par ailleurs sur la situation que vivent les chauffeurs et apprentis de ces camions.