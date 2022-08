Exportations d’Inde suspendues : pourquoi le Sénégal ne connaîtra pas de pénurie de riz

Après le blé, en mai dernier, l’Inde a décidé depuis vendredi dernier de suspendre ses exportations de riz brisé à travers le monde. New Delhi a pris cette décision pour freiner la hausse des prix au niveau de son marché intérieur et assurer sa sécurité alimentaire. Cette mesure ne risque pas d’affecter le Sénégal, bien que le pays importe 70 à 80% du volume de sa consommation de riz d’Inde.



L’assurance est donnée dans L'Observateur par le directeur général de la Société d’aménagement et d’exploitation du Delta du Fleuve Sénégal (SAED), Aboubacry Sow. Il dit : «On vient juste de boucler les récoltes de la campagne de contre-saison chaude. A l’heure actuelle, les riziers sont en train de collecter le paddy.»



Le patron de la SAED ajoute : «On a récolté 45 000 hectares pour le paddy cette année. La production globale tourne autour de 325 000 et 350 000 tonnes de riz paddy. Et cette production une foi brisée générera plus de 125 000 tonnes de riz blanc. Ce qui permettra d’assurer la couverture des besoins du pays en riz pour une durée d’au moins 90 jours.»