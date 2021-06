Exposition photographique : "VIeSIBLE" pour donner un visage et une voix aux personnes les plus vulnérables

L’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), en collaboration avec le photographe Alun Be et Delphine Buyse, commissaire d’exposition, ont lancé ce lundi «VIeSIBLE », une exposition photographique en plein air sur le thème de l’inclusion sociale des personnes vulnérables et en situation de handicap.





L’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), dans le cadre de projets financés dans le domaine de l’inclusion, a décidé de mettre en œuvre des activités de communication et de sensibilisation communautaires pour promouvoir l’inclusion sociale des personnes vulnérables en particulier les personnes en situation d’handicap.





Ces activités ont démarré en janvier 2021 avec une série de graffitis réalisés par plusieurs artistes de la scène urbaine sénégalaise pour lancer un message éducatif de promotion d’une culture inclusive.





Avec l’exposition «VIeSIBLE », l’Aics a choisi cette fois la photographie comme moyen de communication, pour donner un visage et une voix aux personnes les plus vulnérables afin qu’elles deviennent elles-mêmes les acteurs actifs dans la révision des politiques publiques et dans le processus destiné à garantir un accès équitable de tous aux services (santé, éducation, travail).





A ce fin, une collaboration avec le photographe sénégalais Alun Be et la structure The PlayWal, dirigée par Delphine Buyssen a vu le jour. A travers ses photos, l’artiste nous invite à transformer nos perceptions et notre relation au concept de normalité.





Ce projet tente de revaloriser l’image des personnes vulnérables, trop souvent associés à la compassion ou la pitié. Il ressort de ces photographies, l’importance d’accompagner nos sociétés au respect des différences, à la promotion d’une culture inclusive dans laquelle chacun, y compris les personnes en situation d’handicap, peuvent s’épanouir, réaliser leurs propres rêves et apporter une valeur ajoutée à la communauté d’un point de vue socio-économique.