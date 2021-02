Expropriation Foncière : Les villages environnants de l’AIBD menacent de faire face

Les villages gravitant autour de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sont prêts à se battre jusqu’à leur « dernier souffle » pour garder leur patrimoine foncier qui serait en passe d’être cédé à l’aéroport pour la construction d’infrastructures hôtelières, un centre de maintenance et une école d’aviation.En conférence de presse ce samedi, les populations de Soune Sérére, des villages environnants Khessoukhat, Kathialite, Mbadate, Soune, Landou, Léene, Thiambokh ont tapé du poing sur la table avant de lancer un appel à l’Etat du Sénégal.« Nous tenons à informer l’opinion publique nationale et internationale d’une situation grave que nous vivons et qui pourrait déboucher sur des conséquences incalculables si nos droits fondamentaux devaient être violés. En effet, des informations en notre possession et des rumeurs persistantes font état de velléités d’expropriation des seules terres qui constituent aujourd’hui notre patrimoine unique à nous générations adultes et à nos enfants et autres générations futures », précise le porte-parole des populations de Mamadou Ciss.Depuis un certains temps, explique le porte-parole, les populations constatent des tentatives de jouir de leurs terres. Ils se heurtent à des oppositions soit de la part des autorités de l’AIBD soit de certains services de l’Etat sans qu’aucune explication sérieuse ne leur soit servie.M. Ciss informe que les populations détiennent sur ces terres non seulement des droits coutumiers traditionnels consolidés avec la loi sur le Domaine National mais également des actes administratifs qui consacrent l’affectation d’une superficie de 72ha 21a 51ca aux populations de Soune Sérére et d’une approbation du projet de lotissement pour la restructuration de notre village comme il en est pour les autres villages.C’est pourquoi les populations de Soune Sérére et les populations environnantes Khessoukhat, Kathialite, Mbadate, Soune, Landou, Léene, Thiambokh tiennent aujourd’hui à alerter sur les risques de confrontations inévitables si des tentatives de spoliation et de confiscation de leurs terres arrivaient à se matérialiser.Toutefois, les populations proclament solennellement leur ferme engagement à se battre jusqu’au dernier de leur souffle pour la préservation de leurs terres qui conditionnent leur survie.Elles ont aussi rappelé qu’elles ont déjà consenti d’énormes sacrifices en renonçant par civisme et esprit patriotique à d’importantes superficies qu’elles cultivaient jadis et pour lesquelles elles courent derrière une bonne partie des indemnisations qui leurs restent dues à ce jour.Elles informent enfin que s’agissant de l’exploitation et de la mise en valeur de leurs terres, elles disposent aujourd’hui de toutes les compétences requises au niveau des fils du terroir et sont en collaboration depuis fort longtemps avec des partenaires qui les accompagnent et les conseillent non seulement pour la préservation de leurs droits contre toutes formes de confiscation mais également pour une jouissance optimale dans l’intérêt de tous les ayant droits en tenant compte des enjeux environnementaux et des retombées dont toutes la nation sénégalaise pourra bénéficiées.