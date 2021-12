Expulsion de ses locaux : Les précisions de l'ISEG

La direction de l'Iseg apporte des précisions suite à l'information selon laquelle elle a été expulsée des locaux qu'elle occupait à Sacré-Cœur 3, pour des arriérés de plusieurs mois de loyer.







"L'Iseg n'a jamais loué pour être expulsé d'un immeuble situé à Sacre-coeur 3. Un pur amalgame créant une confusion et une tentative de discrédit sur notre institution. L'ISEG, s'il en est, à loué ses immeubles à Sacré-coeur 1 et en a acquis certains par achat sur fonds propres. Un de ces immeubles dénommé " Maison blanche où logent les étudiants démunis dans le cadre de notre généreuse politique sociale", précise la direction de Iseg.





Et de poursuivre : "cet immeuble en question a été illégalement et d'une manière anarchique, occupé par le bailleur. Des mars 2020, ce bailleur irresponsable a transformé l'immeuble en pâturage en y convoyant des vaches, des bœufs et surtout plus de 10 chameaux et chapelles. Ce bailleur a passé près de 2 ans à y immoler des bœufs et des chameaux en guise d'intimidation mystique dans la maison louée par l'Iseg. Inadmissible une maison résidentielle de Sacre-Coeur 1 soit transformée en pâturage de bétail malgré notre désapprobation et celle du voisinage".



Ainsi, pour divers délits, l"Iseg à travers ses conseils a décidé de traduire ce bailleur en justice.



"Sur un autre dossier de contentieux avec l'Iseg, ce bailleur a été inculpé par la justice et se terre présentement à l'extérieur", a indiqué la direction.