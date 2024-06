Extension du Programme de modernisation des cités religieuses à Bignona: la décision du Président, Bassirou Diomaye Faye bien accueillie

Le vendredi dernier, 31 Mai 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est rendu à Bignona, à l’occasion du Gamou de l’Imam Ratid, de ce département de la région de Ziguinchor, Fansou Bodian. Une première depuis l’organisation de cet événement religieux en 1990. À cette occasion, le Chef de l’État a annoncé l’extension du Programme de modernisation à Bignona et sur l’ensemble du territoire départemental.





Cette mesure est saluée par le Président de l’Association Citoyenne des Foyers Religieux et des Communautés en Casamance et porte-parole de la famille chérifienne, Chérif Boun Chamsidine Aïdara.







« Nous avions toujours porté une plaidoirie auprès de l’Etat pour faire des grands gamous ou ziarras de la Casamance des évènements religieux nationaux avec une réunion nationale au Ministère de l’Intérieur (après les CLD, CDD, CRD) et les cérémonies officielles présidées par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Nous avions demandé aussi le programme national de modernisation des foyers religieux, des bourses familiales pour nos Imams ratib régulateurs sociaux sans salaire, une discrimination positive dans l’accompagnement de nos daaras, une réhabilitation de nos lieux de culte, une prise en charge médicale de nos khalifes généraux ", a rappelé Chérif Boun Chamsidine Aïdara.







Aussi, la décoration de médailles de nos dignitaires religieux aux ordres nationaux pour service rendu à la nation a été portée par cette organisation. Ce plaidoyer a été pendant longtemps défendu par le Khalife de Taïba Marsassoum El hadj Moustapha Sylla, grand conférencier et grand avocat de défenseur de la Casamance naturelle. À Bignona dans son discours, le Président de la République a rappelé et constaté lui-même que nos foyers religieux et cités religieuses en Casamance n’ont pas bénéficié du programme national de modernisation des foyers religieux, selon Chérif Boun Chamsidine Aïdara.







Cette date du vendredi 31 Mai 2024 est historique, selon le Président de l’Association Citoyenne des Foyers Religieux et des Communautés en Casamance et porte-parole de la famille chérifienne est historique. Elle va (cette date) rester gravée dans la mémoire collective des populations du sud du pays.





Selon Chérif Boun Chamsidine Aïdara, président de l’Association Citoyenne des Foyers Religieux et des Communautés en Casamance, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a constaté les retards de l’Etat central dans la prise en charge des préoccupations urgentes des populations en Casamance.





Par ailleurs, le Président de l’Association Citoyenne des Foyers Religieux et des Communautés en Casamance et porte-parole de la famille chérifienne a profité de cette tribune pour évoquer l’arrêt sur le pont Émile Badiane du Chef de l’État afin de constater, « l’Etat de risque avancé de ce pont ».





Il a tenu à rappeler que, Émile Badiane a été un grand partisan du dialogue islamo-chrétien par son amitié avec Chérif Chamsidine Aïdara Ould Cheikhna Cheikh Mahfouz. Deux figures emblématiques qui ont marqué l’histoire des foyers religieux et des communautés de la Casamance naturelle par le dialogue et le bon voisinage.





Chérif Boun Chamsidine Aïdara explique que ces raisons ont poussé, les foyers religieux et les communautés en Casamance à saluer à l’unanimité cette visite historique du Président de la République.





« Nous sommes rassurés par le Chef de l’Etat qui a restauré notre place d’honneur dans la dignité et la considération pour la prospérité de la Casamance », dit-il.







Le président de l’Association Citoyenne des Foyers Religieux et des Communautés en Casamance, a tenu à saluer la démarche courageuse du projet de rupture systémique du Président de la République par le ''Jub, Jubal Jubanti,'' et invite les Sénégalais, à s’approprier ces valeurs fondamentales de notre société.