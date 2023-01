Extrait du Pavillon spécial et déféré hier, Pape Mamoudou Seck file vers une nouvelle inculpation

Pape Mamadou Seck, déjà placé sous mandat de dépôt dans l’affaire dite de la ‘’force spéciale’’, a été extrait du Pavillon spécial hier et déféré encore devant le procureur de la République. D’après Libération, qui donne la nouvelle, le prévenu file tout droit vers une nouvelle inculpation. Ce, pour son évasion intervenue au pavillon spécial de l’hôpital Aristide LeDantec dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022.



Le fugitif a été arrêté par la gendarmerie deux semaines plus tard à Darou Karim, dans le département de Mbacké. Après un retour de parquet hier, il sera fixé sur son sort aujourd’hui vendredi, souligne le journal.



Amy Dia dite Nadine, coordinatrice adjointe de Pastef-Sahm notaire et Yaya Cissé ont été les premières personnes arrêtées dans le cadre du dossier dit ‘’Force spéciale’’.