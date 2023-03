Extrême chaleur dans les régions : Le calvaire des personnes âgées

Dans certaines régions du Sénégal, la canicule est insupportable pour certains, surtout pour les personnes d’âge avancé. Dans le quotidien "L’Observateur" paru ce 21 mars, des personnes du 3e âge des régions de l'intérieur témoignent.







À Kaolack, par exemple, la situation est pénible, surtout avec les factures d’électricité qui sont de plus en plus chères. «Il est très difficile pour un père de famille, principalement un vieux retraité, de vivre convenablement avec les moyens du bord. Les factures d’électricité et d’eau ne cessent de grimper. Et même avoir une gorgée d’eau fraîche devient un véritable casse-tête. Dans certaines zones du département, la glace qui est parfois introuvable, se vend à 500 F CFA le sachet», déclare Ndéné Fam.









Les habitants de Podor ne sont pas mieux lotis. En effet, le ramadan qui pointe à l'horizon et la chaleur sont craints par les personnes âgées. Ayant décidé d’observer le jeûne, l'année dernière, Amadou Gallo Sow a de justesse échappé à la mort : «Selon le diagnostic du médecin, je souffrais d’hypotension et d’hypoglycémie aiguë. Du fait de mon âge et de ma faiblesse, j’ai failli rendre l’âme.»









«Vivre à Tamba durant cette période de canicule est une vraie prouesse… Une année, j’ai perdu connaissance à cause de la forte chaleur. Il faisait tellement chaud que je suis tombé dans les pommes. Mes enfants ont dû m’asperger d’eau et m'envelopper dans une couverture mouillée pour me maintenir au frais», témoigne Thiémoko Baldé, originaire de la région de Tambacounda.









Dans le même article du quotidien, le pharmacien Mamadou Fall Niang a fait quelques recommandations afin d’aider les personnes âgées à affronter la canicule : «À pareil moment de chaleur, nous recommandons aux personnes âgées d’éviter les nombreux déplacements sous le soleil.» Il ajoute aussi que «les bons gestes pour protéger ces personnes âgées contre la canicule consistent en un bon accompagnement quand elles effectuent des marches nocturnes. Mais aussi leur servir beaucoup de fruits et légumes au moment des repas qui peuvent être composés de soupe, pain et potage. Car leur alimentation en légumes et fruits, notamment les fruits verts, leur permet d’avoir plus de fibres pouvant faciliter leur digestion. Il est aussi déconseillé à ces personnes de boire beaucoup d’eau fraîche, notamment après les repas, afin de leur éviter des coagulations de matières grasses créant des thromboses qui aboutissent la plupart du temps à des accidents vasculaires cérébraux.»