Factures excessives, compteurs vétustes, manque d'eau : Les habitants de Fissel refusent de payer leurs factures

Les populations de Fissel en colere

La population de Fissel est très remontée contre les agissements des responsables de la Société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques (Seoh).





Elle dénonce l'abus de cette société et refuse de payer les dernières factures qu'on leur a servies.





"Seoh avait pour mission de garantir l'accès à une eau en quantité et en qualité mais à bas prix. Nous constatons aujourd'hui le contraire. Seoh fait tout sauf servir la population Fisseloise. Elle fait de la surexploitation, c'est de l'arnaque, du vol. Nous ne l'accepterons plus. Comment comprendre qu'une famille de six personnes puisse recevoir une facture de 13.750fr au mois d'avril. Au mois de juin on lui sert une facture de 320.650, soit 1160 m³ d'eau. Il n'y a aucune famille à Fissel qui peut consommer une telle quantité en eau. On a que des ménages moyens", dénonce Oumar Diamé Soung, président de la commission eau et électricité de la Cellule Ascosen de Fissel.





En effet, beaucoup de ménages ont reçu des factures s'élevant à 100.000 et 400.000 fr. Ce qui pousse la population à penser que Seoh est dans l'amateurisme et qu'elle remplit ses caisses sur le dos de la population.





Ainsi, la population exige une eau de qualité en quantité, la baisse du prix de l'eau, un service de qualité, aussi que les compteurs vétustes soient remplacés. Elle réclame aussi la diminution du prix des branchements. Sur les 28 villages, seuls 17 sont branchés sur le réseau, la population réclame le branchement de ceux restants.





"Pour 20 m3 on te demande 75.000 alors que c'était 20.000fr. Nous exigeons la décentralisation de leur service à Fissel. Il faut se rendre jusqu'à Fimela pour une réclamation. La société a juste mis une caisse ici pour le paiement des factures. Si rien n'est fait, nous allons exiger le départ de Seoh de la commune", prévient Semé Diouf, vice-président Ascosen Fissel et président de la zone 10 .