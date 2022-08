Faire baisser la température intérieure? Voici 9 conseils

Avant d’acquérir de coûteux systèmes de refroidissement, climatisation ou pompes à chaleur réversibles par exemple, pensez à ce que vous pouvez faire dès maintenant. Le site de la construction Livios vous donne neuf conseils tout simples qui vous permettront déjà de faire baisser considérablement la température intérieure.



1. Tenez les fenêtres fermées en journée





C’est le premier geste à avoir: laissez certaines fenêtres ouvertes la nuit pour créer des courants d’air et faire circuler l’air dans votre maison. Et, dès le petit matin, fermez tout afin d’empêcher l’air chaud d’entrer la maison.





2. Protégez les vitrages





Les rayons solaires qui traversent les vitrages se transforment en source de chaleur. Comptez 1 000 W par m2 de vitrage exposé au soleil! Il faut donc bloquer le soleil avant qu’il ne frappe le vitrage. Pour ce faire, plusieurs solutions: les volets, les persiennes et stores à lamelles extérieurs, les bannes solaires, les screens… La végétation est également efficace.





3. Profitez de la fraîcheur nocturne (night-cooling)



Aérez fortement la maison dès que la température extérieure descend en dessous de la température intérieure. Il faut décharger la masse des murs de la chaleur accumulée pendant la journée, puis y emmagasiner de la fraîcheur afin de ralentir la montée en température du lendemain.







4. Prévoyez un ventilateur et des glaçons





Moins énergivore que la clim’ et sans aucun entretien, le ventilateur est une solution pratique pour se rafraîchir rapidement. Cependant, lorsqu’il fait très chaud, le ventilateur a surtout tendance à « brasser » l’air chaud et ne soulage pas la sensation de chaleur. Astuces: congelez une bouteille d’eau et placez-la devant le ventilateur, disposez des linges mouillés devant l’appareil… Le ventilateur diffusera la fraîcheur dans toute la pièce et l’air sera ainsi rafraîchi. Il existe par ailleurs des appareils qui exploitent ce principe, avec la possibilité de mettre des blocs réfrigérants dans un réservoir.





5. Déménagez votre chambre



Si vous pouvez échanger les pièces de votre logement, n’hésitez pas à déplacer les chambres pour les orienter à l’est ou au nord. Les chambres resteront à l’ombre et donc au frais, et vous aurez moins l’impression d’entrer dans une fournaise à l’heure du coucher.





Préférez, de manière générale, les pièces situées au rez-de-chaussée plutôt qu’à l’étage ou sous les combles, où le thermomètre affiche bien souvent plusieurs degrés de plus.





6. Faites grimper des plantes sur les murs ou posez des plantes en pot sur les terrasses et balcons



Les plantes forment un véritable rempart contre la chaleur. Grâce à un phénomène d’évapotranspiration – transfert de l’eau contenue dans le sol vers l’atmosphère par transpiration des plantes –, les plantes rendent l’atmosphère de la maison beaucoup plus respirable.



7. Limitez l’usage des appareils électriques





Pour rafraîchir un intérieur, mieux vaut évidemment éviter les apports de chaleur internes. Or, nos appareils électriques (même en veille) consomment et chauffent. Débranchez tous ceux qui sont inutilisés et limitez l’usage des appareils de cuisson (fours et plaques de cuisson en particulier). L’été est la période idéale pour consommer des salades et des plats froids: autant en profiter! Grâce à ces interventions mineures, réduisez en peu de temps votre facture d‘énergie.





8. Isolez votre maison





Si votre bâtiment n’est pas isolé, la chaleur s’en échappe en hiver, mais entre aussi plus facilement en été. L’isolation du bâtiment (toiture et façades) permet d’éviter des montées en température trop rapides dans le logement.