Falling Walls Lab : Amadou Tidiane Dème représente le Sénégal à la finale de Berlin

Cheikh Amadou Tidiane Dème va représenter le Sénégal à Berlin, pendant les Falling Walls Lab. Le jury du Falling Walls Lab Dakar, composé de six membres, a finalement désigné le vainqueur de l’édition 2022. Amadou Tidiane Dème a remporté la compétition avec son projet Prodem (Professionnel des déchets ménagers) qui évolue sur la valorisation et la transformation des déchets organiques d’origine animale comme végétale en biochar, appelé aussi charbon écologique.





Ce projet va assurer le traitement des eaux usées, en dépolluant et en décontaminant l’eau. Ça consiste aussi à revaloriser les déchets de boues de vidange qu’on obtient après traitement pour en faire du biochar.





La Sonatel qui est partenaire du Falling Walls, lui a offert un terminal électronique pour pouvoir réaliser son projet. Les candidats issus des universités sénégalaises et d’autres établissements d’enseignement supérieur étaient au nombre de 18 et ont reçu à la fin de l’événement chacun un certificat plus un support offert toujours par l’opérateur téléphonique.





Amadou Tidiane Dème représentera le Sénégal, parmi les 110 candidats venus de différents pays du monde, à la grande finale internationale qui aura lieu le 7 novembre 2022 à Berlin, en Allemagne.





Jo Holden, Directeur Afrique de l’Ouest de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté, parrain de cet événement, dans son allocution, s’est félicité de la pérennisation de cette compétition.





«Pour cette année, nous pensons avoir un vainqueur pour le Sénégal au Falling Walls Lab à Berlin en novembre», a-t-il souhaité. Pour ce dernier, le Falling Walls Lab Dakar est une activité pour réveiller la créativité et les structures entrepreneuriales. «Il appuie la création de l’emploi, la création des startups et tout ce qui entre dans le domaine de l’entrepreneuriat au Sénégal», a-t-il déclaré.





Avant d’ajouter : «Il donne également une plateforme aux entrepreneurs pour leur visibilité. Mais il peut aussi financer une partie de leurs projets, en leur donnant l’option et l’opportunité de se mettre en réseau. Ce qui est extrêmement important pour les jeunes entrepreneurs pour mettre en valeur leurs projets novateurs et des inventions des jeunes Sénégalais.»