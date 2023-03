Falsification de documents administratifs: La SR de Dakar arrête un faux officier d'état civil hors-pair

La Section de Recherches ( SR) de Dakar a fait tomber l'un des plus grands falsificateurs de faux documents administratifs dans le pays selon des sources de Seneweb. Après une longue cavale, le faux officier d'état civil hors-pair, M.Ndiaye a été arrêté, lundi dernier, par cette unité d'élite de la gendarmerie nationale. Ce faussaire sera probablement présenté au procureur de la République ce jeudi. Détails !





Il a porté un énorme préjudice à l'administration sénégalaise ! M.Ndiaye pour ne pas citer, avait réussi à mettre en place un très vaste réseau de confection de faux documents administratifs.



Ainsi, ce faussaire s'est attribué de vrais faux cachets de plusieurs centres d'état civil du pays et des cachets portant les noms des officiers d'état civil.



Le mis en cause connu sous le sobriquet de Baye Ndiaye confectionnait, puis délivrait moyennant de l'argent, de faux extraits de naissance, certificats de mariage, livrets de famille , entre autres faux documents administratifs selon des sources de Seneweb.



Mais la section de Recherches de Colobane a réussi à mettre hors d'état de nuire le faux officier d'état civil hors-pair. D'après la division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale, les pandores ont procédé à la saisie d'une dizaine de cachets par devers lui.



Placé en garde à vue pour faux et usage de faux en écriture publique authentique, usurpation de fonction et d'identité, M.Ndiaye sera probablement déféré au parquet ce jeudi.