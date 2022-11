Fambine : Mansour Faye annonce un important programme de désenclavement

Dans le cadre de ses visites de chantiers de travaux routiers dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Monsieur Mansour Faye, s'est rendu ce mardi, à Fambine (département de Foundiougne). Au cours de cette visite spéciale qui s'est tenue après le reportage de Seneweb sur les conditions difficiles que les élèves rencontrent en allant à l'école, le ministre Mansour Faye, accompagné de ses collègues Samba Ndiobene Ka et Pape Sagna Mbaye, après avoir visité le ponton de long en large avec les techniciens de l'Ageroute, a annoncé le démarrage très prochainement d'un important programme de désenclavement au niveau des Îles du Saloum, notamment dans la commune de Djirndé.