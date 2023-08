Fass Boye : les jeunes saccagent des édifices publics, ils reprochent à l’État d’avoir…

Des manifestations ont éclaté hier à Fass Boye, dans le département de Tivaouane. Des jeunes en furie ont saccagé beaucoup d’édifices publics.



Selon le correspondant de la Rfm, les jeunes en veulent aux autorités, à qui ils reprochent d’avoir tardé dans l’organisation des recherches après la disparition depuis le 10 juillet dernier d’une pirogue avec plus d'une centaine jeunes à son bord.



Des pêcheurs armés de pierres et de gourdins ont envahi le service de pêche, saccageant tout sur leur passage. Le bureau de la Délégation pour l’entreprenariat rapide (DER) et le site de transformation de produits halieutiques, récemment inauguré, seront aussi visités.



Les gendarmes de Mboro et de Tivaouane ont dû intervenir après d’intenses accrochages pour calmer les ardeurs.