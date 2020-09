Fass : Encore un effondrement d'une dalle





Après la commune de Médina, vendredi dernier, une dalle d'un batiment situé à Fass Casier dans la commune de Fass Colobane Gueule Tapée s'est effondrée, ce mardi vers les coups de 20h.





Plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a que des dêgâts matériels. Sur place, il y a eu la présence du Sous-préfet de Dakar plateau Sjiby Diallo, du maire Ousmane Ndoye, des sapeurs pompiers et de la Police du Médina.





Après concertation avec les sapeurs pompiers, le sous-préfet de Dakar Plateau a ordonné l'évacuation de ses occupants qui sont relogés dans un centre de la commune.





Interrogé sur la recrudescence de ces effondrements et de la responsabilité de l'Etat, Jack Bauer dira qu'il y a beaucoup d'incompréhensions à ce niveau. "La démolition d'un bâtiment est du ressort de son propriétaire qui après avoir obtenu l'autorisation de démolir peut passer à l'acte. A défaut, il peut être soutenu par la commune ou un privé", a t-il précisé.





"Dans les situations d'urgence, je suis obligé de sécuriser les populations en les évacuant et en isolant le bâtiment en attendant que les moyens de démolition puissent être disponibles", a t-il martelé.





"En tout état de cause, il est inadmissible que certains bailleurs mettent la vie de nos concitoyens en danger en louant des maisons menaçant ruines qui sont justes raffistolées; et de la même maniére, l'irresponsabilité de certains locataires qui mettent la vie de leurs familles en danger en louant des maisons délabrées. La vie humaine n'a pas de prix. J'en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres ", clame t-il.