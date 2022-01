Fass Mbao : Du nouveau dans l'affaire du garçon poignardé à mort par son camarade

Le meurtre de Mouhamed Bâ, 20 ans, poignardé à mort par son camarade Doudou, 22 ans, connaît un rebondissement.



Selon le quotidien Les Échos, le drame avait eu lieu, dans la nuit du jeudi du 30 au vendredi 31 décembre, à Fass Mbao.



Le présumé meurtrier l’aurait tué parce qu’il accusait Mouhamed d’avoir volé son téléphone portable.



L’arme du crime a été retrouvée sous un kiosque à café implanté dans le jardin public. Il s’agit d’un couteau à pain de 100 Fcfa.



D’après l’autopsie, le décès de Mouhamed est dû à une plaie traumatique pénétrante thoracique gauche avec section musculaire et viscérale.



Ce, avec hémorragie interne de grande abondance à la suite de coups et blessure par un objet dur et tranchant.