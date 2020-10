Fass Mbao : Une famille victime d'un mystérieux incendie

Une série d’incendies mystérieux vise une famille résidant au quartier Darou, une localité située entre la Cité Aliou Sow et Cité Mandela, non loin de Fass Mbao.



Le feu s’est déclaré d’abord le dimanche dernier puis le lendemain lundi dans la maison.



D’après le récit du journal Les Échos, le feu s’est d’abord déclaré à partir de la cuisine dans la matinée du dimanche.



Le lendemain, les flammes attaquent les chambres à coucher et le salon consumant tout sur son passage.



Ces incendies répétitifs ont fini de faire fuir les occupants de la concession, laquelle serait hantée par forces invisibles maléfiques.



Selon les membres de la famille, ces forces maléfiques seraient très en colère contre eux et cherchent à les déloger pour reprendre la maison.