Fatick : À la découverte des secrets du Xooy et de Mame Mindis

Les gardiens du mysticisme et du culte de la région de Fatick célébraient la cérémonie du xooy (divination pré-hivernale des sérères) dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 juillet.





La cérémonie annuelle a démarré par la veillée nocturne. Pendant cette nuit, les maîtres voyants (saltigués) font appel aux esprits mystiques au milieu de la forêt.





Ils prédisent les évènements à venir et recommandent des sacrifices afin que la saison des pluies soit bonne et la paix sociale préservée.





A l’aube, les maîtres voyants se rendent sur le bras de mer de Fatick pour invoquer Mame Mindiss, génie protecteur du Sine.





A la suite de cela, commence ‘’le Diobaye’’. Un défilé de ‘’saltigués’’ enveloppés dans leurs amulettes et des feuilles d’arbres qu’ils éparpillaient partout sur le chemin lors de leur passage avec de l’eau bénite provenant du bras de mer.





Toute la ville sort admirer alors le cortège de chasseurs tenant leur gibier à la main et une déferlante de maîtres voyants qui récitaient des incantations pour conjurer les mauvais sorts..





Ils sillonnaient les grandes artères de la ville jusqu’à l’arène de Fatick, qui abrite la cérémonie finale.





Fatickois, Sénégalais de toutes horizons, des autorités administratives et municipales se retrouvent pour magnifier la richesse culturelle sérère dans une enceinte pleine de monde.





A l’invocation de chants et hymnes consacrés à Mame Mindiss, l’euphorie s’empare des corps des acteurs comme de l’assistance et provoque la frénésie des pas de danse tant dans l’enceinte de l’arène que sur les tribunes.





Pendant une semaine, les Fatickois et des milliers de sénégalais, des étrangers se rendent dans le Sine pour se baigner dans les eaux du bras de mer, avec la bénédiction de la bienfaitrice et de la protectrice de Fatick, Mame Mindis.





Depuis 2013, la cérémonie du xooy est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.





Qui est Mame Mindis





Selon Cheikh Faye de son vrai nom et ‘’Sa Thiour’’, titre qu’il porte en tant qu’interprète et intermédiaire entre Mame Mindiss et les habitants, ‘’l’esprit surnaturel qui protège la région de Fatick est une femme dont la beauté dépasse l’entendement’’.





‘’A son retour de pèlerinage de la Mecque, je l’ai vue de mes propres yeux, sous sa vraie apparence. Le visage de Mame Mindiss dégageait une lumière impressionnante, extraordinaire, surnaturelle. C’était un soir mais Fatick rayonnait comme s’il était midi’’, affirmait d’emblée ‘’Sa Thiour’’ dans un entretien avec l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT).





Poursuivant Sa Thiour raconte : ‘’Mame Mindiss est un djinn, un génie qui protège Fatick et le Sénégal. A chaque fois que quelqu’un se perd dans la forêt ou rentre à heure tardive. Elle (Mame Mindiss) sous une apparence humaine, l’oriente et l’accompagne jusqu’à chez lui. La légende raconte qu’elle serait originaire des eaux du Gange en Inde et du Nil en Égypte. Mame Mindiss se rend souvent dans ces deux pays, elle me prévient à chaque fois qu’elle s’y rend’’.





Le jour du xooy, les gens vont se baigner sur le fleuve et ce pendant une semaine. Cet eau purifie le corps et l’âme, on ne la retrouve qu’en Inde. D’ailleurs comme à Fatick, chaque année les indiens célèbrent également leur génie protecteur sur le Gange’’.