Fatick : Enclavés et oubliés par l'État, Kamatan et sa population crient leur ras-le-bol

village de Kamatan

Privés d’électricité et d'eau potable, les habitants du village de Kamatan situé à sept kilomètres de la commune de Djilor Saloum dans le département de Foundiougne souffrent le martyr. Ils réclament une route goudronnée pour le désenclavement du village.





Dans cette localité où l’accès est difficile en cette période d'hivernage, l'enclavement s’accentue, les populations sont souvent encerclées par les eaux pendant plusieurs jours. "A chaque hivernage nous ne pouvons pas sortir et quand nous avons des malades, nous les évacuons difficilement par charrette " dénonce Ali Ba, leur porte-parole qui se plaint de l'état délabré de la piste du fait de la pluie.

Poursuivant, il ajoute : " nous sommes dans une zone de pêche mais nos produits ne peuvent pas être écoulés et ils pourrissent entre nos mains. Nos champs sont engloutis par les eaux pluviales. Nous perdons des hectares chaque hivernage et depuis lors nous n'avons jamais bénéficié de plan de résilience."





Les populations de ce village sont également confrontées à un manque d'eau et d'électricité. Sur dix sept villages, seuls trois sont électrifiés. Elles ne peuvent pas comprendre non plus qu'au 21ème siècle, elles continuent de boire l'eau des puits avec tous les risques que cela comporte.

En effet, le seul forage de la localité est tombé en panne depuis des années.





Lasses de cette situation, les populations interpellent directement le président Macky Sall : "Nous réclamons au chef de l'Etat une route goudronnée passant de Ndiaga Chérif à Keur Thiénéké, de Niassan à Djilor pour désenclaver la zone. Nous n'allons pas passer par les élus locaux puisqu'ils sont toujours restés indifférents face à notre situation, d'ailleurs on les voit jamais".