Fatick, Kédougou, Kaffrine, Oussouye : PROMOVILLES injecte 18 milliards F CFA pour transformer le visage de ces 5 communes

La modernisation des villes de l’intérieur est en marche. Elle se poursuit. Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) avec le concours de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) a lancé la deuxième phase du projet. L’acte de transformation des visages des villes a été posé, le 28 mars 2023 à Fatick. Cette ville comme Kédougou, Kaffrine et Oussouye bénéficieront des voiries d’une longueur de 23 km. La ville sera dotée d'une voirie adossée à un système d’assainissement des eaux pluviales et de l’extension du réseau d’éclairage public.





La cérémonie de lancement a été présidée par le Ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité Nationale et de l'Équité Territoriale, Monsieur Samba Ndiobène Ka.





Cette deuxième phase de PROMOVILLES entre en ligne de compte dans la politique de restauration de l’équité chère au Président de la République, son Excellence, Macky Sall. Sa vision se concrétise par la modernisation des villes portée par cette belle initiative du Chef de l’Etat.





Le paquet d’infrastructures dans toutes ces villes coûtera 18 milliards de francs CFA. Cette deuxième est financée par la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique (BADEA).





"Grâce à ce financement, nous allons pouvoir construire des infrastructures routières et socio-économiques de grande envergure. Les travaux prévus dans ces 4 communes comprennent notamment 23 km de voiries neuves assainies et éclairées, 20 infrastructures scolaires, 4 infrastructures sanitaires et 2 socioculturelles pour les jeunes entre autres" a informé le Ministre Samba Ndiobène Ka.





Un nouveau Fatick





Dans la ville de Fatick plusieurs infrastructures verront le jour. Le réseau routier va se densifier avec 6, 2 km de voirie, une couche supplémentaire pour soutenir la modernisation de cette ville. En tout, 5, 587 milliards de francs Cfa seront injectés dans la construction des infrastructures. L’œuvre de transformation des villes modernes à l’intérieur du pays est dans une phase d’intensification.





« Je voudrais aussi vous dire à quel point je suis convaincu que ces travaux auront un impact positif et durable sur les communes concernées. Ils permettront également de désenclaver les quartiers périphériques, de développer des activités génératrices de revenus pour les femmes", a signifié le Ministre.





La cérémonie sied pour magnifier le concours de la BADEA représentée par Hatem Jebri, Chef de l’Unité chaîne de valeurs agricoles en Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. « En acceptant d'accompagner le projet de financement de ces communes Fatick Kaffrine, Kédougou, Oussouye, la BADEA démontre une fois de plus son engagement aux côtés de l'Etat du Sénégal pour relever le défi de l'équité territoriale », a souligné le Ministre.





Le vent du renouveau urbain soufflera sur les villes de Kédougou, Kaffrine et Oussouye qui auront respectivement 5, 5, 6, 69 et 4, 5 km de voiries avec un système d’assainissement des eaux pluviales et un éclairage public.