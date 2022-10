Fatick / Keur Yougo : Une femme enceinte décède au cours de son évacuation à l'hôpital

Le calvaire des femmes enceintes dans le monde rural continue de s'aggraver, malgré les efforts consentis par l'Etat pour accompagner celles-ci à accoucher dans de meilleures conditions.





Dans la commune de Djilor Saloum précisément au village de Keur Yougo, une femme enceinte, la vingtaine, a perdu la vie au cours de son évacuation au district sanitaire de Passy.

Lors de la marche pour le désenclavement du village de Kamatan, la "Badienou Gokh" de ladite localité Ndeye Guéye est revenue sur les faits.

"Nous avons transporté la victime sur une charette pour rejoindre l'ambulance du district de Passy qui ne pouvait pas accéder au village à cause de l'etat défectueux de la piste. Nous avons fait plus de deux heures de temps sous le chaud soleil. Malheureusement, avant notre arrivée, elle a perdu beaucoup de sang et finalement elle a rendu l'âme laissant derrière elle des jumeaux", nous a-t-elle fait savoir.

Selon elle, la patiente était admise au poste de santé du village de Niassan Saloum avant d'être évacuée.

En effet, ce poste qui polarise plus de dix villages dépourvus de matériels dispose d'un infirmier chef de poste qui à lui seul, sans sage-femme ni aide infirmière assiste tous les patients. Très remontées contre cette situation désastreuse, les populations réclament l'équipement du poste de santé et l'affectation d'un personnel qualifié.