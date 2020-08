Fatick : La colère des populations de Poukham Tock

Situé à 5 kilomètres à l’Est de Fatick Commune, sur la route de Diakhao Sine, Poukham Tock est un village dépendant administrativement de la commune de Mbéllacadiao. Mais, « depuis six ans, le village de Poukham Tock est victime d’une pollution atmosphérique et environnementale due aux déchets plastiques, aux ordures ménagères et aux fosses septiques déversés délibérément dans nos terres par les autorités municipales de Fatick et de Mbéllacadiao et les autorités administratives », a d’emblée fulminé, le président de l’Association Poukham Tock au sommet.





Birame Ndao de soutenir : « vu les conséquences néfastes qui en découlent et qui mettent en danger les populations de Poukham Tock, nous exigeons la cessation définitive de ce déversement ».





"Les terres de notre village doivent servir à autre chose qu’à abriter les déchets"





Selon lui, « de par sa position géographique, les terres de notre village doivent servir à autre chose qu’à abriter les déchets de la commune de Fatick dont les autorités sont incapables d’établir une bonne politique de gestion des ordures ». « C’est indigne pour une ville où le Président de la République est le Maire honoraire », a-t-il fait remarquer.