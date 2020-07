[Photos] Fatick : La DER s'engage à accompagner les industries Sel Sine et Senturk

(Fatick, envoyé spécial) - Dans le cadre de sa visite des sites de production et de stockage de Sel et de rencontre avec les producteurs de la filière dans le Sine-Saloum, la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a profité de l'occasion pour jeter un coup d'œil au niveau de certaines installations industrielles de la région de Fatick. Il s'agit, de Sel Sine industrie, l'industrie agroalimentaire Senturk, et l'hôtel d'industrie, toutes situées dans la ville de Fatick. Sur place, le Délégué général de la DER, accompagné de son équipe, a eu droit à une visite guidée des lieux.





Besoin en équipement et de modernisation





Sel Sine industrie est une unité de traitement et de raffinage de Sel. Selon son propriétaire, Baboucar Bopp, elle a vu le jour en 1984 mais les activités ont démarré en 1989. Cette unité a franchi un pas de géant dans le traitement et le raffinage de Sel. En effet, elle s'est modernisée au fil des années grâce aux financements dont son propriétaire a eu à bénéficier jadis. Elle est passée du processus artisanal à la mécanisation de la récolte, de traitement et de raffinage de l'or blanc. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la DER, Baboucar Bopp a émis le souhait d'être accompagné afin qu'il puisse moderniser et équiper davantage son unité.





Ainsi, le patron de la DER s'est engagé à l'accompagner dans cette aventure.





Fermée pour un manque de financement





L'industrie Senturk, quant à elle, est une nouvelle usine de production de biscuits réalisée par la société Senturk avec un financement du Fongip. Ici également, le Délégué général de la DER a constaté que l'usine a cessé ses activités depuis un certain temps. Une situation qui, selon des gens trouvés sur place, est due à un manque de financement. Et face à cette situation, Papa Amadou Sarr a décidé d'accompagner son promoteur en fond de roulement. Ce, pour lui permettre de redémarrer les activités, produire des biscuits en quantité et créer des emplois au bénéfice des femmes et des jeunes de Fatick.