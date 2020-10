Fatick : « Les gardes pénitentiaires travaillent dans le dénouement total » (Onlp)

L’alerte est de Josette Marceline Lopez Ndiaye, directrice de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté. Elle a déploré, hier à Fatick, « les conditions de dénuement total dans lesquelles travaillent les agents pénitentiaires des maisons d'arrêt et de correction de la région de Fatick.S’exprimant en marge de l’atelier de renfircement des capacités sur le monitorintg des conditions de détention pour prévenir la torture et les mauvais traitements des détenus, elle explique : « C’est surtout à la Mac de Gossas que nous avons fait le constat d’un manque d’éclairage et de fosses septiques, entre autres, même si nous reconnaissons l’engagement des agents pénitentiaires sur qui les détenus n’ont pas tari d’éloges. Donc, des efforts sont à faire à ce niveau pour permettre aux agents de travailler dans la sérénitén dans un cadre de privation de liberté beaucoup plus accueillant et attractif », recommande-t-il.