Fatick : Les jeunes de l'APR plaident pour l'ouverture du Port de Foundiougne et des usines Thieka Sinnig et Biscuiterie

Fatick : Les jeunes de l

Des jeunes de l'Apr Fatick sous la houlette du Docteur Cheikh Kanté ont tenu une conférence de presse pour dénoncer le comportement de certains d'entre eux qui ont récemment créé un mouvement dénommé "Fatick Va Mal" pour fustiger le retard économique de la ville, depuis l'accession du chef de l'Etat au pouvoir. Bien que les poulains de Cheikh Kanté ne soient pas contre ces jeunes "frustrés", ils dénoncent le procédé, qui fait défaut selon eux. C’était aussi l’occasion pour eux de plaider pour le fonctionnement du port de Foundiougne et les usines Thieka Sinnig et Biscuiterie.





"Tout le monde veut le développement. Mais en tant que militants disciplinés, il était préférable de parler de leurs doléances dans nos instances au lieu d'organiser des marches et brûler des pneus pour discréditer le Président Macky Sall qui a tout donné à Fatick" s'indigne Amath Diouf.





Toutefois, il n'a pas manqué d'interpeller le Président de la République ainsi que les autorités compétentes pour l'ouverture du Port de Foundiougne. "Le port de Foundiougne tarde à ouvrir ses portes. Nous interpellons l'autorité pour qu'il puisse commencer ses activités le plus rapidement possible. Avec plus de 300 emplois directs, l'ouverture du pont sera un grand soulagement pour les populations de Fatick où le chômage gagne du terrain".