Fatick : Les populations de Ndiouwar crient leur désarroi

Les populations de Ndiouwar dans le désarroi

En sit-in hier, les populations de Ndiouwar, localité non loin de Fatick étaient face à la presse pour clamer leurs manquements. Sur ce, ils ont livré un cahier de doléances pour lister les maux dont ils sont confrontés au sein de leur localité.





A en croire les informations du quotidien « Source A », ils réclament entre autres, l’accès à l’eau, l’absence de l’électricité qui selon les habitants de cette localité favorise la présence des reptiles et la multiplication des vols dans la zone. Ils exigent aussi l’installation de ralentisseurs sur la Rn1 dans le but de stopper les nombreux accidents, et l’implantation d’un poste de santé et d’un marché.